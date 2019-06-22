Перекинувшийся в Подмосковье с рязанского полигона пожар помогают тушить 26 парашютистов-десантников

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
По данным на утро, площадь пожара в Луховицком лесничестве составила 96 гектаров. Борьбу с огнем осложняют порывистый ветер, сильные задымленность и захламленность территории, а также торфяные залежи.
«В настоящее время проводятся работы по локализации и ликвидации пожара: создаются противопожарные разрывы, проводится авиационная разведка, задействована авиация Минобороны России, в том числе вертолеты Ми-8 с ВСУ», — уточнили в Авиалесоохране.
Напомним, 19 июня во время занятий по огневой подготовке на полигоне в рязанских Сельцах
В Минобороны уточняли, что боеприпасов или взрывчатых веществ на полигоне не было.
В субботу, 22 июня, пожар
Фото пресс-службы федеральной Авиалесоохраны
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Сорокина поручила отремонтировать дороги на двух рязанских улицах
Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.