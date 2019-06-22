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17:06, 22 июня 2019 295
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Перекинувшийся в Подмосковье с рязанского полигона пожар помогают тушить 26 парашютистов-десантников

Перекинувшийся в Подмосковье с рязанского полигона пожар помогают тушить 26 парашютистов-десантников

Перекинувшийся в Подмосковье с рязанского полигона пожар помогают тушить 26 парашютистов-десантников федеральной Авиалесоохраны. Об этом в субботу, 22 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным на утро, площадь пожара в Луховицком лесничестве составила 96 гектаров. Борьбу с огнем осложняют порывистый ветер, сильные задымленность и захламленность территории, а также торфяные залежи.

«В настоящее время проводятся работы по локализации и ликвидации пожара: создаются противопожарные разрывы, проводится авиационная разведка, задействована авиация Минобороны России, в том числе вертолеты Ми-8 с ВСУ», — уточнили в Авиалесоохране.

Напомним, 19 июня во время занятий по огневой подготовке на полигоне в рязанских Сельцах загорелась сухая трава, затем огонь перешел на деревья. Из-за угрозы распространения пожара местные жители готовились к эвакуации.

В Минобороны уточняли, что боеприпасов или взрывчатых веществ на полигоне не было.

В субботу, 22 июня, пожар локализовали.

Фото пресс-службы федеральной Авиалесоохраны


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