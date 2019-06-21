В действиях полицейских, задержавших Ивана Голунова, нашли нарушения

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В действиях полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова, нашли нарушения. Об этом написал интернет-портал
Уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков передадут в прокуратуру Москвы для последующей передачи в Следственный комитет.
Сотрудники управления собственной безопасности МВД обнаружили нарушения в работе полицейских УВД по ЗАО Москвы, которые проводили задержание журналиста. О каких именно нарушениях идет речь, неизвестно.
Напомним, Ивана Голунова
По словам адвоката Дмитрия Джулая, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Правозащитник рассказал, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.
В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами
Прошедшая позже экспертиза
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