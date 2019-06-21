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17:30, 21 июня 2019 255
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В действиях полицейских, задержавших Ивана Голунова, нашли нарушения

В действиях полицейских, задержавших Ивана Голунова, нашли нарушения

В действиях полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова, нашли нарушения. Об этом написал интернет-портал Meduza со ссылкой на УМВД России.

Уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков передадут в прокуратуру Москвы для последующей передачи в Следственный комитет.

Сотрудники управления собственной безопасности МВД обнаружили нарушения в работе полицейских УВД по ЗАО Москвы, которые проводили задержание журналиста. О каких именно нарушениях идет речь, неизвестно.

Напомним, Ивана Голунова задержали в четверг, 6 июня.

По словам адвоката Дмитрия Джулая, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Правозащитник рассказал, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.

В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами подтвердили, что восемь из них сделаны не в квартире журналиста.

Прошедшая позже экспертиза не нашла следы наркотиков на руках Ивана Голунова.

Позже уголовное дело против журналиста прекратили. Владимир Путин уволил начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО столичного ГУ МВД Андрея Пучкова.


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