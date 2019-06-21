Сорокина рассказала китайцам о выгоде инвестиций в Рязань

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В пятницу, 21 июня, в Рязани обсудили перспективы развития российско-китайского муниципального сотрудничества. Дискуссия прошла в рамках первого российско-китайского форума.
На заседании выступили главы рязанской мэрии и гордумы Елена Сорокина и Юлия Рокотянская, вице-президент Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Се Юань, а также президент Союза российских городов Станислав Мошаров.
По словам Сорокиной главным преимуществом Рязани является транспортная доступность к Москве, развитая инженерная инфраструктура и подготовка кадров для медицины, радиоэлектроники, нефтегазовой отрасли, сельского хозяйства, гуманитарных наук.
Кроме того, она пригласила китайцев на «Форум Древних городов» и «Новогоднюю столицу».
После заседания представители делегаций продемонстрировали проекты развития своих городов.
Напомним, в Рязани состоялся первый китайско-российский муниципальный форум. Его
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