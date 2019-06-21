На российско-китайском форуме подписали соглашение между Рязанью и Цзяюйгуанем

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В пятницу, 21 июня, на первом российско-китайском форуме и.о. главы Рязани Елена Сорокина и вице-мэр китайского города Цзяюйгуань Хэ Чжэни подписали соглашение о сотрудничестве.
Документ, составленный на китайском и русском языках подразумевает обмен опытом между городами и эффективное сотрудничество в разных сферах.
К ним относятся: социальная политика, образование, наука и технологии, туризм, экономика и торговля, спорт, а также сфера ЖКХ, городское хозяйство и другие области, представляющие взаимный интерес.
Кроме того, он затрагивает взаимное участие в инцвестиционных проектах, предлагаемых для иностранных партнеров с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития городов-партнеров.
Напомним,
Справка
Цзяюйгуань (Jiāyùguān) — городской округ в провинции Ганьсу КНР. Название означает «застава Цзяюй». Здесь находится самый западный проход в Великой стене. Является одним из самых популярных туристических направлений центральной части северного Китая.
Общая численность населения составляет около 230 тысяч человек.
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