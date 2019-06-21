В Рязани открылся российско-китайский муниципальный форум

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В пятницу, 21 июня, в Рязани стартовал первый российско-китайский муниципальный форум.
На открытии присутствовал губернатор Николай Любимов, президент Союза муниципальных городов Станислав Мошаров, глава рязанской гордумы Юлия Рокотянская и региональный бизнесомбудсмен Николай Пронин.
Кроме того, на встречу прибыла делегация из Китая во главе с вице-президентом китайской национальной ассоциации дружбы с зарубежными странами и городов побратимов Се Юанем.
Любимов отметил, что представители Китая заинтересовались Рязанью как площадкой для бизнес-сотрудничества еще на прошлогоднем форуме в Шанхае.
«На шанхайском российско-китайском форуме мы начали завязывать определенные связи. Результатом стало подписание договора с одной из крупных китайских компаний. Уверен, что этот шаг стал мощным драйвером для развития наших международных связей и, в частности, рязанской экономики», — рассказал Николай Любимов.
В свою очередь представитель китайской делегации Се Юань высказал мнение, что участники российско-китайского форума «очень серьезно относятся к развитию регионального сотрудничества».
«Сейчас у нас более 140 пар городов побратимов. Мы надеемся с помощью этой встречи выйти на новый уровень взаимодействия и расширить его», — сказал Се Юань.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Калуге пропал 10-летний мальчик
|
cледующая новость →Липчанка перевела почти миллион рублей мошенникам
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.