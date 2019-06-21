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11:24, 21 июня 2019 560
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В Рязани открылся российско-китайский муниципальный форум

В Рязани открылся российско-китайский муниципальный форум

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В пятницу, 21 июня, в Рязани стартовал первый российско-китайский муниципальный форум.

На открытии присутствовал губернатор Николай Любимов, президент Союза муниципальных городов Станислав Мошаров, глава рязанской гордумы Юлия Рокотянская и региональный бизнесомбудсмен Николай Пронин.

Кроме того, на встречу прибыла делегация из Китая во главе с вице-президентом китайской национальной ассоциации дружбы с зарубежными странами и городов побратимов Се Юанем.

Любимов отметил, что представители Китая заинтересовались Рязанью как площадкой для бизнес-сотрудничества еще на прошлогоднем форуме в Шанхае.

«На шанхайском российско-китайском форуме мы начали завязывать определенные связи. Результатом стало подписание договора с одной из крупных китайских компаний. Уверен, что этот шаг стал мощным драйвером для развития наших международных связей и, в частности, рязанской экономики», — рассказал Николай Любимов.

В свою очередь представитель китайской делегации Се Юань высказал мнение, что участники российско-китайского форума «очень серьезно относятся к развитию регионального сотрудничества».

«Сейчас у нас более 140 пар городов побратимов. Мы надеемся с помощью этой встречи выйти на новый уровень взаимодействия и расширить его», — сказал Се Юань.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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