Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:31, 20 июня 2019 1 084
 0    0

Из-за загоревшейся во время учений травы жители рязанского села готовились к эвакуации — СМИ

Из-за загоревшейся во время учений травы жители рязанского села готовились к эвакуации — СМИ

Вечером в среду, 19 июня, во время военных учений в Сельцах загорелась сухая трава. Из-за угрозы распространения пожара местные жители готовились к эвакуации, пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, площадь пожара составляет 8,67 кв км. Лес горит, в том числе и на территории Московской области.

По словам жителей Рыбновского района, над селом продолжают активно работать вертолеты и пожарные самолеты.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Отвечает прокуратура. Можно ли курящему соседу запретить «дымить» на балконе?

Отвечает прокуратура. Можно ли курящему соседу запретить «дымить» на балконе? 4

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 13 июня 2019 21 404
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 4
1:46, 13 июня 2019 20 735
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 5
18:37, 17 июня 2019 13 078
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
8:35, 13 июня 2019 12 125
Синоптики предупредили о похолодании до одного градуса
14:58, 8 июня 2019 11 689
В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум