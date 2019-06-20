Пожар на полигоне под Рязанью до сих пор не потушили

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Пожар на полигоне «Сельцы» в Рязанской области до сих пор не потушили. Площадь возгорания составила 250 гектаров. Об этом сообщила администрация Рыбновского района на
Напомним, трава загорелась в ходе занятий по огневой подготовке в среду, 19 июня.
В четверг, 20 июня, для тушения пожара задействовано 162 человека, 25 единиц техники.
Отмечается, что с аэродрома Твери запланированы повторные вылеты двух самолетов ИЛ-76 для сброса воды.
«От населенного пункта Сельцы огонь отведен, угрозы пожара для села нет», — говорится в сообщении.
По информации
Ранее сообщалось о 20 гектарах
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