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Члены общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили и.о. главы Рязани Сергея Карабасова, которого арестовали по резонансному делу, передает «
«Как удалось выяснить, с Карабасовым содержался ранее судимый мужчина», — сказал секретарь.
По его словам, Карабасов и его сокамерник находились вдвоем в трехместной камере.
«На наш вопрос, приходилось ли ему (Карабасову) ранее бывать в местах лишения свободы, в том числе в рамках исполнения должностных обязанностей, он ответил, что никогда в таких местах не бывал. Мы обратили внимание руководства ИВС на законодательный запрет содержания ранее отбывавших с ранее несудимыми людьми», — отметил Мельников.
Он добавил, что при поступлении в ИВС Карабасову выдали гигиенический набор, жалоб на питание и условия содержания от чиновника не поступало.
Напомним, 14 июня Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и отправил бывшего и.о. мэра Рязани в СИЗО на
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