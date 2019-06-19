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17:24, 19 июня 2019 664
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Карабасова содержали в СИЗО с нарушениями — СМИ

Карабасова содержали в СИЗО с нарушениями — СМИ

Члены общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили и.о. главы Рязани Сергея Карабасова, которого арестовали по резонансному делу, передает «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря комиссии Ивана Мельникова.

«Как удалось выяснить, с Карабасовым содержался ранее судимый мужчина», — сказал секретарь.

По его словам, Карабасов и его сокамерник находились вдвоем в трехместной камере.

«На наш вопрос, приходилось ли ему (Карабасову) ранее бывать в местах лишения свободы, в том числе в рамках исполнения должностных обязанностей, он ответил, что никогда в таких местах не бывал. Мы обратили внимание руководства ИВС на законодательный запрет содержания ранее отбывавших с ранее несудимыми людьми», — отметил Мельников.

Он добавил, что при поступлении в ИВС Карабасову выдали гигиенический набор, жалоб на питание и условия содержания от чиновника не поступало.

Напомним, 14 июня Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и отправил бывшего и.о. мэра Рязани в СИЗО на два месяца до 13 августа. Карабасов свою вину не признал. Его задержали накануне в аэропорту после возвращения из отпуска.

СМИ предположили, что задержание связано с «площадкой-призраком» в рязанском лесопарке.

Ранее Карабасов подал в отставку, которую приняли депутаты гордумы.


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