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12:24, 30 мая 2019 810
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Депутаты приняли отставку Карабасова 2

Депутаты приняли отставку Карабасова

Депутаты приняли отставку Карабасова. Решение приняли в четверг, 30 мая на заседании гордумы.

С 31 мая до результатов конкурса и.о. мэра будет Елена Сорокина, которая была заместителем Карабасова.

Сергей Карабасов был и.о. главы администрации с сентября 2017 года. Отметим, что прямые выборы мэра проходили в Рязани однажды в 1996 году. Тогда их выиграл Павел Маматов, который позже попал под следствие. С 2005 года областной центр отказался от выборов и стал заключать контракты с главами администрации. Напомним, 22 мая на комитете по развитию местного самоуправления, регламенту и этике рязанской гордумы депутаты поддержали идею прямых выборов мэра.


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