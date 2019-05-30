Депутаты приняли отставку Карабасова

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Депутаты приняли
С 31 мая до результатов конкурса и.о. мэра будет Елена Сорокина, которая была заместителем Карабасова.
Сергей Карабасов был и.о. главы администрации с сентября 2017 года. Отметим, что прямые выборы мэра проходили в Рязани однажды в 1996 году. Тогда их выиграл Павел Маматов, который позже попал под следствие. С 2005 года областной центр отказался от выборов и стал заключать контракты с главами администрации. Напомним, 22 мая на комитете по развитию местного самоуправления, регламенту и этике рязанской гордумы депутаты поддержали идею прямых выборов мэра.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.