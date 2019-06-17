Начальником рязанской жилинспекции стал экс-руководитель уральского МЧС

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Назначен новый начальник Государственной жилищной инспекции Рязанской области. Им стал Геннадий Шмидт.
В ведомстве рассказали, что он приступил к обязанностям с 6 июня 2019 года по распоряжению губернатора Николая Любимова.
Отметим, Шмидт вошел в число
Согласно данным сайта
Напомним, 5 июня стало известно об
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