В резерв управленческих кадров Рязанской области отобрали 29 кандидатов

В Рязани назвали победителей открытого конкурса «Управленческие кадры Рязанской области». Его запустили в декабре прошлого года. На конкурс пришло 2200 заявок, в том числе из других регионов. Из общего числа отобрали 29 победителей. В пятницу, 19 апреля, губернатор Николай Любимов вручил им дипломы.

«В 2018 году в рамках проекта „Современное государственное управление“ с РАНХиГС при президенте мы начали формирование новой системы отбора кадров. Она позволяет выявить лучших, перспективных управленцев продвинуть и дать им возможности для реализации ключевых проектов развития региона», — отметил Любимов.

Глава региона рассказал, что формирование кадрового потенциала началось с серии мероприятий «Управленческие кадры». В них поучаствовали более 40 тысяч человек. По итогам сформировалась база высокоэффективных людей — государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников бюджетных учреждений региона. Всего в резерв управленческих кадров региона включили более семи тысяч человек.

Следующим шагом стал конкурс «Управленческие кадры Рязанской области». Десять из 29 победителей в ближайшее время займут места в госструктурах. Отметим, что одним из них стал Евгений Беленецкий: в марте его назначили на должность регионального министра транспорта и автомобильных дорог.

В шорт-лист также вошли:

Сергей Гуртиков;

Василий Елистратов;

Петр Качан;

Михаил Кузнецов;

Михаил Жуков;

Дмитрий Нефедов;

Михаил Панфилов;

Сергей Солохин;

Максим Стрельцов;

Сергей Хлыстов;

Геннадий Шмидт.

Губернатор отметил, что для тех, кто не вошел в «десятку», в ближайшее время предложат должности и рабочие места. Они примут участие в экспертных советах, комиссиях, в проектных работах.

В заключении Любимов добавил, что специально для работы с кадровым резервом и независимого контроля и мониторинга реализации нацпроектов на территории региона будет создан Центр эффективности системы государственного управления и команда управления изменениями. Кандидатов на должность центра управления эффективности планируется отобрать также из резерва управленческих кадров.

Глава региона добавил, что команда центра будет сформирована в ближайшее время. Она также будет взаимодействовать с экспертами центра управления изменениями РАНХиГС.

«Мы четко обозначили задачу — сформировать в регионе высоко эффективную команду управленцев для органов власти. Резерв превратить в рабочий инструмент, позволяющий максимально оперативно находить специалистов и назначать на те должности, где есть необходимость усилить то или иное направление», — заключил глава региона.