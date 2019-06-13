Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:45, 13 июня 2019 43
 0    0

Кокорин и Мамаев попросили в суде справедливости

Кокорин и Мамаев попросили в суде справедливости

Форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл, хавбек «Краснодара» Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий на рассмотрении своих апелляций попросили Мосгорсуд выпустить их на свободу. Об этом передает РБК.

«Хотелось бы выйти», — ответил Александр Кокорин на вопрос судьи, что он просит от судебной коллегии.

Кирилл Кокорин попросил справедливого отношения к футболистам.

Мамаев посчитал, что после рассмотрения апелляции ничего не изменится.

«Мы уже восьмой месяц что-то просим. Я на тысячу процентов уверен, что сегодня ничего не изменится», — отметил он.

Протасовицкий попросил справедливого решения.

Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы: ​они избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и напали на водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Позже появилось видео за минуту до избиения чиновника Кокориным и Мамаевым.

Спортсменов приговорили к реальным срокам.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Отвечает прокуратура. Можно ли курящему соседу запретить «дымить» на балконе?

Отвечает прокуратура. Можно ли курящему соседу запретить «дымить» на балконе? 2

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:13, 1 июня 2019 20 304
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
12:46, 31 мая 2019 19 805
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
1:46, 13 июня 2019 14 072
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 2
10:47, 2 июня 2019 12 385
Рязанцы отметили День защиты детей под рев моторов и звук гитар. Фото 1
14:58, 8 июня 2019 11 363
В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум