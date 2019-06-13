Кокорин и Мамаев попросили в суде справедливости

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Форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл, хавбек «Краснодара» Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий на рассмотрении своих апелляций попросили Мосгорсуд выпустить их на свободу. Об этом передает
«Хотелось бы выйти», — ответил Александр Кокорин на вопрос судьи, что он просит от судебной коллегии.
Кирилл Кокорин попросил справедливого отношения к футболистам.
Мамаев посчитал, что после рассмотрения апелляции ничего не изменится.
«Мы уже восьмой месяц что-то просим. Я на тысячу процентов уверен, что сегодня ничего не изменится», — отметил он.
Протасовицкий попросил справедливого решения.
Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы: они
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