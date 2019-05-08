Кокорина и Мамаева приговорили к реальным срокам

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Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина приговорили к реальным срокам. Об этом передает
Мамаеву назначили 1 год 5 месяцев, Александру Кокорину — 1,5 года общего режима, Александру Протасовицкому — 1 год 5 месяцев в колонии общего режима.
Кирилла Кокорина оправдали по статье 116 («побои»), признали виновным по остальным статьям. Он приговорен к 1,5 годам общего режима.
Обвиняемым зачтут в срок пребывание в СИЗО. Мамаев и Протасовицкий должны отбыть в колонии 6,5 месяца, а братья Кокорины по 7,5 месяца.
Футболистов
Напомним, в октябре прошлого года полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев инападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, а также его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы: они
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