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19:56, 20 апреля 2019 479
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Появилось видео за минуту до избиения чиновника Кокориным и Мамаевым

Появилось видео за минуту до избиения чиновника Кокориным и Мамаевым

Появилось видео за минуту до избиения чиновника Минпромторга Дениса Пака футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Ролик в своем Instagram опубликовала мать Кокорина Светлана.

Женщина отметила, что компания ее сына собиралась уходить. Как можно заметить на видео, мужчины начали одеваться и разговаривали.

«Настроение было хорошее, никакой агрессии они не проявляли, между собой не сговаривались и тем более не хулиганили. Если бы господин Пак не начал нервно им говорить мерзости, ничего бы не произошло», — написала автор сообщения.

Кокорина отметила, что чиновник оскорбил компанию.

«На хорошей аппаратуре это слово очень хорошо читается с его губ. Это точно не слово „хамло“ о чем он говорил на суде», — добавила женщина.

Напомним, в октябре прошлого года нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили чиновника в октябре прошлого года. Помимо этого, они напали на водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Против футболистов возбудили уголовные дела.

В апреле им третий раз продлили арест до 25 сентября.


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Меня просили показать, что же происходило до удара. А за минуту до удара, ребята собирались уходить. Они одевались и разговаривали между собой. Настроение было хорошее, никакой агрессии они не проявляли, между собой не сговаривались и тем более не хулиганили. Если бы господин Пак не начал нервно им говорить мерзости, ничего бы не произошло. Но с его стороны был негатив и при после того как он нервно закрыл крышку ноутбука, сразу же видно как он говорит мерзкое слово матом. Это и стало началом конфликта. На хорошей аппаратуре это слово очень хорошо читается с его губ. Это точно не слово « хамло» о чем он говорил на суде😏

Публикация от Svet (@svetcox)

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