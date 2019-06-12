В День России до вечера перекрыли центр Рязани

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
В среду, 12 июня, из-за празднования Дня России в Рязани перекрыли часть центральных улиц. Об этом сообщил сайт мэрии.
До 20:00 ездить нельзя по площади Ленина, улице Горького (от пересечения с Право-Лыбедской улицей до пересечения с Соборной улицей), Краснорядской улице (от пересечения с улицей Горького до пересечения с улицей Ленина и до пересечения с площадью Ленина). Кроме того, с 20:00 до 23:00 перекроют дорогу вдоль дома №47 от Московского шоссе до Коломенской улицы и по дублеру Московского шоссе до дома №47.
Из-за этого изменится движение общественного транспорта:
Троллейбусы
маршрута №1 следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улицы Маяковского до остановки «площадь Мичурина» и обратно;
маршрута №3 следует от конечной остановки «Городская больница №11» до остановки «Центральный парк культуры и отдыха» по Новой улице, площади Мичурина, улице Маяковского;
маршрута №5 (наружный) следуют по направлению: конечная станция улица Строителей, улицам Островского, Стройкова, Гагарина, Спортивная, Есенина до Театральной площади на разворот, далее по улицам Есенина, Маяковского, площади Мичурина на Первомайский проспект, затем по маршруту до конечной станции «улица Строителей»;
маршрута №5 (внутренний) следует по направлению: конечная станция «улица Строителей», улица Чкалова, Вокзальная улица, площадь Победы, Первомайский проспект, улица Дзержинского, затем по маршруту до конечной станции «улица Строителей»;
маршрут №6 закрывается на время проведения мероприятий;
маршрута №8 от конечной остановки «Комбайновый Завод» следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улицам Маяковского, Есенина, Циолковского, Новой, далее по своему маршруту;
маршрута №10 от конечной остановки «улица Крупской» следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского, улице Есенина до Театральной площади и обратно.
Автобусы
маршрутов №№1, 7, 11, 13, 17, 18, 21, 23 следуют со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении) по Сенной улице, Семинарской улице, улице Ленина, далее по своим маршрутам.
Маршрутки
№№31, 41, 47, 49, 53, 65, 66, 68, 73, 75, 88, 98, 99 следуют со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее по Сенной улице, Семинарской улице, далее по своим маршрутам;
№41 при движении со стороны Соборной площади следуют по Семинарской улице, Сенной улице, далее по своему маршруту;
№№31, 47, 49, 53, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 91, 98, 99 при движении со стороны Театральной площади следуют по Семинарской улице, Сенной улице, далее по своим маршрутам.
Напомним, в День России для рязанцев споют «Иванушки International». Концерт устроят на Бульваре Победы (перед зданием бывшего «Планетария»). Шоу-программа «#ялюблюРязань» начнется в 20:00 и продлится два часа. Там же откроют светомузыкальный фонтан. Он обошелся в 15 миллионов. Подобные фонтаны есть только в семи городах страны.