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12:52, 11 июня 2019 702
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В День России перекроют несколько улиц Рязани. Движение общественного транспорта

В День России перекроют несколько улиц Рязани. Движение общественного транспорта

В среду, 12 июня, из-за праздничных мероприятий в Рязани перекроют часть города. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Движение транспорта будет временно перекрыто:

  • С 8:00 до 20:00 по площади Ленина, улице Горького от пересечения с Право-Лыбедской улицей до пересечения с Соборной улицей, на Краснорядской улице от пересечения с улицей Горького до пересечения с улицей Ленина до пересечения с площадью Ленина;
  • С 20:00 до 23:00 по проезжей части вдоль дома №47 от Московского шоссе до Коломенской улицы и по дублеру Московского шоссе до дома №47.

Из-за этого изменится движение общественного транспорта.

Троллейбусы

  • маршрута №1 следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улицы Маяковского до остановки «площадь Мичурина» и обратно;
  • маршрута №3 следует от конечной остановки «Городская больница №11» до остановки «Центральный парк культуры и отдыха» по Новой улице, площади Мичурина, улице Маяковского;
  • маршрута №5 (наружный) следуют по направлению: конечная станция улица Строителей, улицам Островского, Стройкова, Гагарина, Спортивная, Есенина до Театральной площади на разворот, далее по улицам Есенина, Маяковского, пл. Мичурина на Первомайский проспект, затем по маршруту до конечной станции «улица Строителей»;
  • маршрута №5 (внутренний) следует по направлению: конечная станция «улица Строителей», улица Чкалова, Вокзальная улица, площадь Победы, Первомайский проспект, улица Дзержинского, затем по маршруту до конечной станции «улица Строителей»;
  • маршрут №6 закрывается на время проведения мероприятий;
  • маршрута №8 от конечной остановки «Комбайновый Завод» следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улицам Маяковского, Есенина, Циолковского, Новой, далее по своему маршруту;
  • маршрута №10 от конечной остановки «улица Крупской» следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского, улице Есенина до Театральной площади и обратно.

Автобусы

  • маршрутов №№1, 7, 11, 13, 17, 18, 21, 23 следуют со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении) по Сенной улице, Семинарской улице, улице Ленина, далее по своим маршрутам.

Маршрутки

  • №№31, 41, 47, 49, 53, 65, 66, 68, 73, 75, 88, 98, 99 следуют со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее по Сенной улице, Семинарской улице, далее по своим маршрутам;
  • №41 при движении со стороны Соборной площади следуют по Семинарской улице, Сенной улице, далее по своему маршруту;
  • №№31, 47, 49, 53, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 91, 98, 99 при движении со стороны Театральной площади следуют по Семинарской улице, Сенной улице, далее по своим маршрутам.

Напомним, в День России для рязанцев споют «Иванушки International». Концерт устроят на Бульваре Победы (перед зданием бывшего «Планетария»). Шоу-программа «#ялюблюРязань» начнется в 20:00 и продлится два часа. Там же откроют светомузыкальный фонтан. Он обошелся в 15 миллионов. Подобные фонтаны есть только в семи городах страны.

Рязанцы также увидят лазерное шоу и фейерверк.

Подробнее о программе праздника читайте здесь.


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