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9:31, 11 июня 2019 192
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Стали известны даты проведения международного этапа «Авиадартс-2019» под Рязанью

Стали известны даты проведения международного этапа «Авиадартс-2019» под Рязанью

Стали известны даты проведения международного этапа «Авиадартс-2019» под Рязанью. Они опубликованы на сайте Министерства обороны.

По положению о конкурсе, соревнования пройдут с 3 по 17 августа.

Напомним, ранее стало известно, что международный этап «Авиадартса-2019» пройдет на полигоне Дубровичи под Рязанью.


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