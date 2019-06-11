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Стали известны даты проведения международного этапа «Авиадартс-2019» под Рязанью. Они опубликованы на
По положению о конкурсе, соревнования пройдут с 3 по 17 августа.
Напомним, ранее стало известно, что международный этап «Авиадартса-2019»
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Редакция публикует одно из расследований в знак солидарности с задержанным журналистом.