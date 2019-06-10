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Международный этап «Авиадартса-2019» пройдет в Рязани. Об этом сообщил
Российский этап конкурса проходит в Севастополе. Открытие состоялось в субботу, 8 июня.
Конкурсанты отработали технику пилотирования, выполнили полеты на воздушную разведку, навигацию и боевое применение по наземным целям, сдали зачеты по теоретической и физической подготовке.
«Победители состязаний примут участие в международном этапе конкурса, который пройдет на полигоне Дубровичи под Рязанью», — говорится в сообщении.
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