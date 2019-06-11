RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Из-за единого дня выпускника перекроют Соборную площадь. Об этом говорится на сайте мэрии.
Проезд закроют с 23:00 27 июня до 17:00 29 июня на Соборной площади и улице Соборной до пересечения с улицей Ленина, Некрасова, Петрова и Кремлевский Вал.
Также участок намерены освободить от частного транспорта.
Напомним, единый день выпускника в Рязани
Фото Владимира Евдокимова
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ пруду Рязанского района погиб мужчина
|
cледующая новость →За три дня во Владимирской области утонули шесть человек
В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».