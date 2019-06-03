Ковровая дорожка, выступление звезды и рассвет. Подробности единого дня выпускников в Рязани

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На сайте госзакупок опубликовали программу единого дня выпускников в Рязани. Праздник пройдет 28 июня на площади Соборной и в Кремлевском сквере.
Мероприятие начнется в 23:00 с шествия по ковровой дорожке, далее выпускников, учителей и педагогов поздравят почетные гости.
В 00:00 на главной сцене выступит приглашенная звезда, затеем праздник продолжится дискотекой.
Одновременно в Кремлевском сквере будут работать интерактивные и игровые площадки, фотозоны и фудкорт.
Завершится единый день выпускника встречей рассвета.
Отметим, что на входе на Соборную площадь появится зона досмотра.
Всего в празднике поучаствует около трех тысяч человек.
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