Group-IB подтвердила накрутку в шоу «Голос.Дети»

Международная компания Group-IB подтвердила выводы о накрутке голосов в шоу «Голос.Дети». Об этом передает РИА Новости .

Выяснилось, что за Микеллу Абрамову голосовали две группы номеров. Суммарно с них поступило больше 41 тысячи голосов. Из них 33 175 звонков из Башкортостана и 8216 СМС из Ленинградской области.

Среднее количество голосов с одного телефона приближается к восьми, при этом, у остальных участников этот показатель составляет 1,5.

Число уникальных номеров у победителя по сравнению с участником на втором месте оказалось почти в шесть раз больше в суперфинале и в два раза меньше в финале.

Также специалисты выяснили, что число абонентов, отдавших по 20 и более голосов у победителя составило 2078, у других конкурсантов оно был примерно в 35 раз меньше.

Помимо этого, за Абрамову с самого начала выступления поступало до 300 голосов в секунду, у соперников этот показатель в среднем достигал 110 голосов в секунду.

В суперфинале за Абрамову отдавали 250 голосов в секунду, у соперников — 170 (Ержан Максим) и менее 100 (Валерий Кузаков).

Напомним, ранее Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона «Голос. Дети» из-за накрутки голосов.