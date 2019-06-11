Group-IB подтвердила накрутку в шоу «Голос.Дети»

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Международная компания Group-IB подтвердила выводы о накрутке голосов в шоу «Голос.Дети». Об этом передает
Выяснилось, что за Микеллу Абрамову голосовали две группы номеров. Суммарно с них поступило больше 41 тысячи голосов. Из них 33 175 звонков из Башкортостана и 8216 СМС из Ленинградской области.
Среднее количество голосов с одного телефона приближается к восьми, при этом, у остальных участников этот показатель составляет 1,5.
Число уникальных номеров у победителя по сравнению с участником на втором месте оказалось почти в шесть раз больше в суперфинале и в два раза меньше в финале.
Также специалисты выяснили, что число абонентов, отдавших по 20 и более голосов у победителя составило 2078, у других конкурсантов оно был примерно в 35 раз меньше.
Помимо этого, за Абрамову с самого начала выступления поступало до 300 голосов в секунду, у соперников этот показатель в среднем достигал 110 голосов в секунду.
В суперфинале за Абрамову отдавали 250 голосов в секунду, у соперников — 170 (Ержан Максим) и менее 100 (Валерий Кузаков).
Напомним, ранее Первый канал
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