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14:43, 16 мая 2019 647
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Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона «Голос. Дети» из-за накрутки голосов

Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона «Голос. Дети» из-за накрутки голосов

Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона «Голос. Дети», в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, передает ТАСС.

Промежуточные результаты проверки подтвердили, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу.

По данным РИА Новости, в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них отправили более восьми тысяч сообщений.

Также отмечается, что канал примет меры к усовершенствованию и дополнительной защите механизма голосования.

Спецвыпуск с участием всех финалистов шоу «Голос.Дети» покажут на Первом канале в пятницу, 24 мая.

Напомним, после победы Микеллы Абрамовой начался скандал, поскольку девочка обогнала участников с большим отрывом. У нее оказалось в 18 раз больше голосов, чем у занявшего второе место. Также она получила в полтора раза больше СМС, чем ее ближайший конкурент.

Представитель Алсу Нина Пономарева опровергла слухи о возможных махинациях с результатами голосования. Она заявила, что в в адрес исполнительницы поступают угрозы.


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