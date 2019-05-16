Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона «Голос. Дети» из-за накрутки голосов

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Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона «Голос. Дети», в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, передает
Промежуточные результаты проверки подтвердили, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу.
По данным
Также отмечается, что канал примет меры к усовершенствованию и дополнительной защите механизма голосования.
Спецвыпуск с участием всех финалистов шоу «Голос.Дети» покажут на Первом канале в пятницу, 24 мая.
Напомним, после победы Микеллы Абрамовой
Представитель Алсу Нина Пономарева опровергла слухи о возможных махинациях с результатами голосования. Она заявила, что в в адрес исполнительницы поступают
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