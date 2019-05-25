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10:06, 25 мая 2019 596
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Гендиректор Первого канала назвал победителей шоу «Голос. Дети»

Гендиректор Первого канала назвал победителей шоу «Голос. Дети»

Гендиректор Первого канала назвал победителей шоу «Голос. Дети». Это произошло во время спецвыпуска программы.

Константин Эрнст заявил, что победителями стали все финалисты. Повторное голосование организовано не будет.

Дочь Алсу, Микелла Абрамова, также считается одной из тех, кто выиграл в проекте.

Все победители шоу получили по миллиону рублей.

Напомним, ранее Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона «Голос. Дети» из-за накрутки голосов. В ней участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них отправили более восьми тысяч сообщений.


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