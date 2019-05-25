RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Гендиректор Первого канала назвал победителей шоу «Голос. Дети». Это произошло во время спецвыпуска программы.
Константин Эрнст заявил, что победителями стали все финалисты. Повторное голосование организовано не будет.
Дочь Алсу, Микелла Абрамова, также считается одной из тех, кто выиграл в проекте.
Все победители шоу получили по миллиону рублей.
Напомним, ранее Первый канал
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани пройдет этап главного соревнования страны по дрифту
|
cледующая новость →ХК «Рязань» подписал контракт с выпускником школы омского «Авангарда»
В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.