«Пчелиный геноцид». Федеральный телеканал рассказал о массовой гибели пчел под Рязанью

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По оценкам эксперта телеканала, в регионе погибли около полутора тысяч пчелосемей. В среднем, в одну семью входит 60 тысяч пчел.
Ущерб каждого пчеловода составил несколько сотен тысяч рублей.
Работники ферм отметили, что пока не знают о причинах гибели пчел, но склоняются к тому, что насекомых отравили.
«Есть версия, что опылялся борщевик какими-то летательными средствами. Возможно даже самолетами», — сказал пчеловод Владимир Матеркин.
Восстановление пчелиных ферм может занять несколько лет.
Напомним, ранее в региональном Россельхознадзоре журналисту RZN.info
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.