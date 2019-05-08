Волонтеры соберут штаб для поисков пенсионера, ушедшего из ряжской больницы

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань» начали сбор штаба для поисков 64-летнего Виктора Широкова, который пропал в Ряжске. Об этом сообщила
Сбор начнется в 18:00 в Ряжске.
Координаты: 53.732398; 40.068962. Форма одежды: лес, с собой средства защиты от насекомых, при наличии — фонари.
По возникшим вопросам можно обратиться по номеру
Напомним, 6 мая мужчина
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.