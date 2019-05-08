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14:18, 8 мая 2019 782
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Волонтеры соберут штаб для поисков пенсионера, ушедшего из ряжской больницы

Волонтеры соберут штаб для поисков пенсионера, ушедшего из ряжской больницы

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань» начали сбор штаба для поисков 64-летнего Виктора Широкова, который пропал в Ряжске. Об этом сообщила группа организации «ВКонтакте».

Сбор начнется в 18:00 в Ряжске.

Координаты: 53.732398; 40.068962. Форма одежды: лес, с собой средства защиты от насекомых, при наличии — фонари.

По возникшим вопросам можно обратиться по номеру +7 (906) 545-41-41 (Татьяна).

Напомним, 6 мая мужчина ушел из Ряжской ЦРБ и пропал.


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