В Ряжске пенсионер ушел из больницы и пропал

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В Ряжске Рязанской области пропал 64-летний Виктор Широков. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
О мужчине ничего неизвестно с 6 мая. В этот день он ушел из Ряжской ЦРБ.
Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы седые. Был одет: серая футболка, синие спортивные штаны с белыми лампасами, сланцы.
Отмечается, что мужчина дезориентирован и нуждается в медпомощи.
Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.
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