Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

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В среду, 8 мая, Пренсенский суд Москвы вынес обвинительный приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину по делу о драках в центре столицы. Об этом передает
Суд установил, что Павел Мамаев, Александр Кокорин, Кирилл Кокорин и Протасовицкий «совершили умышленное причинение вреда здоровью».
Судья огласил, что Кокорин ударил чиновника Пака деревянным стулом «из хулиганских побуждений».
«Удары лежащему Соловчуку наносил и Мамаев, удары также нанес и Кокорин», — добавил он.
Футболистов признали виновными по статьям о хулиганстве и побоях.
Напомним, в октябре прошлого года нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев
Против футболистов
В апреле им третий раз
Позже появилось
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