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15:11, 8 мая 2019 1 390
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Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

В среду, 8 мая, Пренсенский суд Москвы вынес обвинительный приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину по делу о драках в центре столицы. Об этом передает ТАСС.

Суд установил, что Павел Мамаев, Александр Кокорин, Кирилл Кокорин и Протасовицкий «совершили умышленное причинение вреда здоровью».

Судья огласил, что Кокорин ударил чиновника Пака деревянным стулом «из хулиганских побуждений».

«Удары лежащему Соловчуку наносил и Мамаев, удары также нанес и Кокорин», — добавил он.

Футболистов признали виновными по статьям о хулиганстве и побоях.

Напомним, в октябре прошлого года нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. Помимо этого, они напали на водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Против футболистов возбудили уголовные дела.

В апреле им третий раз продлили арест до 25 сентября.

Позже появилось видео за минуту до избиения чиновника Кокориным и Мамаевым.


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