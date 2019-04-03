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20:35, 3 апреля 2019 136
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Суд продлил арест Кокорина и Мамаева на полгода

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева на полгода

Пресненский суд Москвы продлил арест нападающего ФК «Зенит» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на полгода, до 25 сентября. Защита вновь просила отпустить их под подписку о невыезде или домашний арест, передает РИА Новости.

Защита считает, что в материалах уголовного дела есть «многочисленные ошибки». По словам адвоката Кокорина-младшего Вячеслава Барина, в обвинительное заключение не попали 16 свидетелей (из 61 человека).

Обвинитель Светлана Тарасова в суд прибыла в сопровождении двух сотрудников ОМОН. По данным источника, она находится под госзащитой из-за неоднократных угроз по другому делу.

Напомним, спортсмены провели в СИЗО практически полгода. На них завели уголовное дело по части 2 статьи 213 УК. Футболистов подозревают в избиении чиновников в столичном кафе и водителя телеведущей Первого канала.

Фото из Instagram Александра Кокорина


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