Суд продлил арест Кокорина и Мамаева на полгода

Пресненский суд Москвы продлил арест нападающего ФК «Зенит» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на полгода, до 25 сентября. Защита вновь просила отпустить их под подписку о невыезде или домашний арест, передает
Защита считает, что в материалах уголовного дела есть «многочисленные ошибки». По словам адвоката Кокорина-младшего Вячеслава Барина, в обвинительное заключение не попали 16 свидетелей (из 61 человека).
Обвинитель Светлана Тарасова в суд прибыла в сопровождении двух сотрудников ОМОН. По данным источника, она находится под госзащитой из-за неоднократных угроз по другому делу.
Напомним, спортсмены провели в СИЗО практически полгода. На них
Фото из Instagram Александра Кокорина