Три рязанских многоквартирных дома отключили от изношенной котельной

Три рязанских многоквартирных дома — №48 корпус 1, 48 корпус 2 и 48 корпус 3 по улице Новоселов — отключили от частной изношенной котельной и подключили к сетям центрального теплоснабжения. Об этом RZN.info сообщила председатель ТСЖ двух домов Раиса Ефремова.

«Мы, наконец, дождались этого события и, кажется, начинаем забывать о том, что такое перебои с подачей горячей воды и тепла, — призналась Раиса Васильевна. — В нашей ситуации это был единственный выход, правда вся эпопея с котельной продолжалась почти пять лет. За это время жильцам пришлось пережить много неприятных моментов. Надеюсь, что следующие отопительные сезоны пройдут без приключений».

Процесс отказа от ветхих котельных в пользу централизованных источников теплоснабжения в мэрии планируют продолжить.

«Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения предусматривает, что в ближайшие годы в Рязани несколько десятков ветхих котельных будут законсервированы, а дома, получающие тепло от них, переведут на центральное отопление. Это решение четко зафиксировано в документе, назад дороги нет», — заявил начальник городского управления энергетики и ЖКХ Игорь Ковалев.

Напомним, что история с многострадальными домами началась еще в 2014 году, когда измученные постоянными перебоями с горячей водой и теплоснабжением жильцы обратились за помощью к городским властям.

Из-за изношенной частной котельной и разгильдяйства ее собственников обитатели трех домов регулярно грели воду в тазиках и каждый год с ужасом ждали наступления отопительного сезона. В конце апреля 2015 года люди собрались на стихийный митинг. Многие из них пришли, стуча кастрюлями и ковшиками.

В мэрии приняли решение взять в аренду злополучную котельную на улице Зубковой, 29-а. В результате РМПТС терпело убытки в размере 100 тысяч рублей в месяц — это арендная плата частнику и другие эксплуатационные расходы.

По нашим данным, на переключение трех домов от частной котельной к муниципальным телосетям дополнительно потратили более 3,3 миллиона рублей.