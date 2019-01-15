Газ в «домах-муравейниках» и изношенные котельные становятся головной болью властей

В Магнитогорске рано утром 31 декабря из-за мощного взрыва обрушился целый подъезд девятиэтажного дома. Трагедия унесла жизни 39 человек.

Власти объяснили случившееся взрывом бытового газа. Если это предположение верно, то магнитогорский кошмар — самый разрушительное происшествие, вызванное неосторожным обращением с газовым оборудованием за всю отечественную историю.

Последующий взрыв газа в девятиэтажке города Шахты Ростовской области с человеческими жертвами продолжил цепь трагических событий.

Два года назад в Рязани прогремел взрыв газа в жилом доме на Осеннем переулке. Во время него погибли семь человек, 13 получили ранения.

Менее масштабные взрывы бытового газа происходят в нашей стране по несколько раз в месяц и часто свидетельствуют об уязвимости систем энергоснабжения в домах большинства российских городов.

При этом есть примеры, когда перебои с автономным отоплением становятся причиной несчастий. После трагедии в Осеннем переулке претензии предъявлялись частному собственнику котельной, который прекратил подавать тепло в дома. Люди замерзали в квартирах, некоторые стали самостоятельно устанавливать индивидуальные газовое оборудование. В итоге следствие решило, что во взрыве виноват хозяин одной из квартир, а причиной стало неосторожное обращение с газовым оборудованием.

Но вот вопрос: а произошла бы эта трагедия, если бы у жильцов не было проблем с отоплением от котельной?

До сих пор на территории одной только Рязани насчитывается несколько десятков частных, ведомственных и муниципальных котельных, которые практически выработали свой ресурс. В любой момент они могут стать аварийными и не справиться с нагрузкой, а отапливаемые ими дома останутся без тепла.

С такой проблемой прошедшей осенью уже столкнулись собственники трех рязанских домов.

Жильцы быстрой заморозки

Три деревянные двухэтажки №№ 44, 44 корпус 1 и 46 на улице Лесопарковой выглядят будто затерянные среди частной застройки.

Их возвели в 1958-60-х годах для работников рязанского «Речного порта». Тогда эти многоквартирные дома и были подключены к котельной предприятия. Аборигены утверждают, что с ухудшением финансового состояния предприятия и износом котельной отопление стали подавать с перебоями.

«Они не считались ни с пожилыми, ни с маленькими детьми. Могли отключить отопление на ночь зимой или прекратить подачу тепла в апреле», — отмечает жительница дома № 44.

В начале сентября 2018 года ООО «Речной порт» вовсе отказался отапливать дома. Предприятие попросту погрязло в долгах и уже не могло содержать и ремонтировать собственную котельную. Тем более оборудование в ней, как утверждают жильцы многострадальных домов, уже изношено почти на 50%.

Только после демарша портовиков мэрия приняла решение переподключить дома к городской теплосети. Для этого проложила полкилометра новых коммуникаций. В итоге жители домов на Лесопарковой получили тепло лишь в середине октябре — через три недели после официального начала отопительного сезона.

Люди уверены, что только аномально теплая первая половина осени 2018-го помогла им относительно безболезненно пережить отсутствие отопления.

Проблемы с котельными, которые имеют ограниченный срок эксплуатации и с каждым годом становятся все более ветхими, возникают в Рязани регулярно. Взять хотя бы скандальную ситуацию, из-за которой жильцы домов №48 корпус 1, 2 и 3 по улице Новоселов, были вынуждены выйти на импровизированный митинг с кастрюлями и ковшиками.

Люди остались без горячей воды, так как ее собственник, получив первоначальную прибыль, не собирался вкладывать деньги в модернизацию оборудования котельной. Лишь когда жители уже были доведены до отчаяния, автономный источник отопления был взят в долгосрочную аренду Рязанским муниципальным предприятием тепловых сетей.

Прощание с котельными

Сейчас в мэрии говорят, что у них есть стратегия комплексной модернизации теплоснабжения Рязани.

«Исходя из надежности, безопасности и экологичности централизованному отоплению нет достойной альтернативы, — уверяет и.о. заместителя главы администрации Рязани Игорь Ковалев. — Трагедия в Осеннем переулке еще раз это доказала. Раньше нередко случалось, что дома с автономным или индивидуальным газовым отоплением строились буквально в нескольких метрах от магистральных теплосетей. Это абсурдная ситуация. Такова позиция городской администрации».

Согласно городской схемы теплоснабжения, около 30 выработавших свой ресурс котельных подлежит ликвидации в ближайшие несколько лет, а жилищный фонд, который они обслуживали, должны перевести на централизованные источники подачи тепла.

Эти проекты спасут многих жильцов от недогревов, повысят их безопасность, но пока денег на реализацию этой масштабной программы в бюджете нет.

Авторы документа также утверждают, что при выдаче разрешения на строительство новых многоквартирных домов застройщики не получат согласования техусловий на строительство автономной котельной или установку индивидуальных котлов, если есть техническая возможность и экономическая целесообразность подключить дом к сетям централизованного теплоснабжения.

Но смогут ли городские власти создать более выгодные условия для частных застройщиков при подключении новостроек к сетям РМПТС по сравнению с автономными и индивидуальными источниками тепла? И будут ли они это делать?

Статистика показывает, что этот процесс был пущен на самотек. На территории Рязани из 192 введенных в эксплуатацию за последние пять лет многоквартирных домов лишь 15 были подключены к централизованной системе теплоснабжения.

Фактически у покупателей жилья на первичном рынке не было полноценного выбора между домами с автономным источниками тепла и отоплением от магистральных сетей. Появится ли он в будущем, зависит от того, хватит ли чиновникам реформистского запала, бюджетных денег и поддержки федеральных властей для осуществления планов по повышению конкурентоспособности и привлекательности централизованного теплоснабжения в Рязани.