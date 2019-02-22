Новые попытки сократить убытки. Мэрия Рязани черепашьими темпами избавляется от ветхих котельных

Эта печальная история началась еще в 2014 году, когда измученные постоянными перебоями с горячей водой и теплоснабжением жильцы домов №48 корпус 1, 2 и 3 на улице Новоселов обратились за помощью к городским властям. Из-за изношенной частной котельной и разгильдяйства ее собственников обитатели трех домов регулярно грели воду в тазиках и каждый год с ужасом ждали наступления отопительного сезона.

В конце апреля 2015 года люди собрались на стихийный митинг. Многие из них пришли, стуча кастрюлями и ковшиками. Эти предметы быта становятся особенно полезными, если в квартирах по полгода отсутствует горячая вода. В мэрии и РМПТС несколько месяцев раздумывали, как же согреть горожан и, наконец, вступили в переговоры с собственниками частной котельной.

Перебои есть, но о них предупреждают

В 2015 году переговоры принесли результат: котельную передали в аренду Рязанскому муниципальному предприятию тепловых сетей.

Чтобы понять, что изменилось после передачи котельной в аренду РМПТС, мы пообщались с жителями многострадальных домов.

«Я живу на восьмом этаже и помню время, когда котельная работала плохо, — рассказывает пенсионер Александр Фатеев. — Летом не было горячей воды, а зимой батареи грели с перебоями. Мы не мерзли, потому что купили электрообогреватель. Сейчас батареи тоже иногда работают со сбоями, но об этом предупреждают и развешивают объявления по подъездам».

Татьяна Кулакова отметила, что несколько лет назад, если воду отключали утром, то ее могло не быть весь день, а то и больше. «Котельная раньше всегда была закрыта, потому что, внутри все работало автоматически. Мы даже ее хозяев почти не видели. После того, как мы пожаловались властям три года назад, стало лучше. Поймите меня правильно, поломки будут всегда, если за техникой не смотреть. Сейчас за ней следят, и вода горячая есть, и батареи греют стабильнее. Можно было бы и лучше, но мы не жалуемся», — пояснила женщина.

В управляющей компании, обслуживающей эти дома, нам сообщили, что должников за тепло и горячую воду на сегодняшний день нет, но котельная, несмотря на регулярно вносимые муниципальными теплосетями арендные платежи, все равно приходит в упадок.

Чиновники транжирят миллионы?

Почти четыре года назад представители мэрии надеялись, что хороший ремонт обеспечит ей работоспособность еще на несколько лет. Но никакой реконструкции проведено не было из-за скудости муниципального бюджета и отсутствия внятной стратегии реформирования городского ЖКХ.

«Схема теплоснабжения города Рязани» была утверждена лишь три года спустя, в конце 2018 года. Согласно этому документу, в ближайшие несколько лет предусмотрена ликвидация около 40 изношенных и нерентабельных муниципальных котельных, так как восстанавливать и модернизировать их оборудование для РМПТС экономически невыгодно.

Более того, как нам сообщили в администрации Рязани «в настоящее время при эксплуатации котельной на улице Зубковой, 29-а МУП „РМПТС“ терпит убытки в размере 100 тысяч рублей в месяц — это арендная плата частнику и другие эксплуатационные расходы (а это более миллиона ежегодно — прим. ред.). С целью безаварийной работы данной котельной МУП „РМПТС“ вынуждено обеспечивать круглосуточное дежурство операторов котельной, проводить ремонтные работы, оплачивать услуги АО „Рязаньгоргаз“ за собственный счет».

В мэрии, ссылаясь на обновленную схему теплоснабжения, планируют перевести дома №48 корпус 1, №48 корпус 2, №48 корпус 3 от арендуемой котельной на тепловые сети от ЦТП-30. Задуманное собираются выполнить в апреле 2019 года, как следует из официального ответа — «при наступлении благоприятных погодных условий». Во дворе домов частично уже проложены новые теплосети. На переключение трех домов от частной котельной к муниципальным сетям будет дополнительно потрачено из средств РМПТС более 3,3 миллионов рублей.

Получается, что чиновникам потребовалось почти четыре года, дабы осознать необходимость перевода трех домов на центральное отопление. Сколько же должно пройти времени, чтобы городская власть осознала неэффективность и нецелесообразность массового строительства в городе новостроек с автономными котельными и решила судьбу сотен домов, которые получают тепло от нескольких десятков выработавших свой ресурс котельных? Ведь всем известно, что котельные имеют ограниченный ресурс — через 10 лет они потребуют миллионы на реконструкцию оборудования, которых может не оказаться ни у ТСЖ или частного собственника, ни у муниципального предприятия, и тогда проблемная ситуация опять повторится.

Если мэрия продолжит согласовывать строительство домов с автономными котельными (а это противоречит новой городской схеме теплоснабжения), то жалоб на перебои с отоплением с каждым годом будет все больше. А бюджету придется ежегодно дополнительно тратить десятки миллионов рублей — сначала на аренду ветшающих котельных, а потом на переключение домов с мерзнущими жителями к муниципальным сетям.