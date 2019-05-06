С места катастрофы в Шереметьево убрали сгоревший самолет

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С места катастрофы в Шереметьево убирают сгоревший самолет. Об этом написал РИА
Работы прошли вечером, 6 мая.
Следователи и сотрудники Межгосударственного авиационного комитета изъяли с взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево все фрагменты сгоревшего самолета и переместили их в ангар для дальнейшего исследования.
Отмечается, что в настоящее время продолжается работа с пострадавшими.
Напомним, 5 мая при заходе на посадку загорелся самолет в аэропорту Шереметьево. Почти сразу появилось
Всего на борту находились 78 человек, в настоящее время подтверждена информация о
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Фотография РИА Новости
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