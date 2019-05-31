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8:45, 31 мая 2019 263
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Рязанец пробежал одиночный марафон от Москвы до Финляндии

Рязанец пробежал одиночный марафон от Москвы до Финляндии

Рязанец Дмитрий Сметкин пробежал марафон от Москвы до Финляндии. Об этом сообщил сайт «Русфонд».

Всего он пробежал около 1200 километров — из Москвы через Тверь, Великий Новгород, Санкт-Петербург и Выборг.

«Все оказалось тяжелее, чем я думал! Во-первых, физически. Марафон каждый день — это тяжелая монотонная работа, раньше у меня такого не было. На третий день у меня было восемь кровяных мозолей на десяти пальцах ног. Пошел вечером в душ, перебинтовал каждый палец пластырем, а утром — снова бежать, преодолевая боль», — рассказал Дмитрий.

Из прочих сложностей мужчина отметил плохую погоду, одиночество и плохую инфраструктуру по маршруту.

«Когда я добежал до границы с Финляндией, наступило счастье. Незадолго до этого я уже не верил, что этот тяжелый монотонный месяц когда-нибудь кончится. И вот я добежал до границы. Мы сделали это! Мы молодцы! Мысли бежать обратно у меня даже не промелькнуло. Я сел в самолет — и наконец вернулся в Москву», — резюмировал путешественник.

Напомним, свое путешествие молодой человек начал 27 апреля. Этими действиями он хочет призвать людей к донорству костного мозга.


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