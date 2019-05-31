Рязанец пробежал одиночный марафон от Москвы до Финляндии

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Рязанец Дмитрий Сметкин пробежал марафон от Москвы до Финляндии. Об этом сообщил сайт «
Всего он пробежал около 1200 километров — из Москвы через Тверь, Великий Новгород, Санкт-Петербург и Выборг.
«Все оказалось тяжелее, чем я думал! Во-первых, физически. Марафон каждый день — это тяжелая монотонная работа, раньше у меня такого не было. На третий день у меня было восемь кровяных мозолей на десяти пальцах ног. Пошел вечером в душ, перебинтовал каждый палец пластырем, а утром — снова бежать, преодолевая боль», — рассказал Дмитрий.
Из прочих сложностей мужчина отметил плохую погоду, одиночество и плохую инфраструктуру по маршруту.
«Когда я добежал до границы с Финляндией, наступило счастье. Незадолго до этого я уже не верил, что этот тяжелый монотонный месяц когда-нибудь кончится. И вот я добежал до границы. Мы сделали это! Мы молодцы! Мысли бежать обратно у меня даже не промелькнуло. Я сел в самолет — и наконец вернулся в Москву», — резюмировал путешественник.
Напомним, свое путешествие молодой человек
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