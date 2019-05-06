Рязанец пробежит марафон из Москвы в Финляндию

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Рязанец Дмитрий Сметкин пробежит марафон из Москвы в Финляндию за 27-29 дней. Свои достижения он покажет в роликах, которые он опубликует на YouTube. Этими действиями он хочет призвать людей к донорству костного мозга.
«Во время пробежки я буду собирать деньги на развитие банка доноров, а также, самое главное, на распространение информации об этой теме. Ведь чем больше людей узнают, тем больше среди них может оказаться доноров. Перевод денег будет осуществляться строго на счет Русфонда. А для этой пробежки мне нужна помощь каждого из вас», — написал Сметкин.
Свое путешествие молодой человек в одиночку начал 27 апреля. Маршрут он разбил на 27 отрезков, планируется, что ежедневно он будет пробегать по 48-60 километров с остановками. Самая длинная — пять дней в Санкт-Петербурге.
Также рязанец организовал сбор средств. Помочь можно на
Напомним, в январе 2019 года Сметкин
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