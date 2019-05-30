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И.о. мэра Рязани Сергей Карабасов подал в отставку. В четверг, 30 мая, на заседании гордумы рассмотрели его заявление по собственному желанию.
Изначально этой темы не было в основной повестке, ее дополнительно внесла глава Рязани Юлия Рокотянская.
Заявление Карабасов написал накануне, 29 мая. Позже депутаты
Напомним, Сергей Карабасов был и.о. мэра с 2017 года.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.