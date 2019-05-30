Рязанская область получит 60 миллионов на создание «фабрики процессов»

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Рязанская область получит 60 миллионов рублей из федерального бюджета на создание «фабрики процессов» — обучающей площадки, где используется имитация реального производства. Об этом рассказал глава региона Николай Любимов во время форума «
Деньги выделили в конце апреля. Их направят на обеспечение деятельности Регионального центра компетенций и привлечения консультантов для работы на предприятиях.
Также Любимов упомянул, что Рязанская область вошла в число 16 регионов, где реализуется национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». По его словам, в него до 2024 года вовлекут около сотни предприятий региона.
«За первые три года их производительность должна вырасти не менее чем на 30%", — заявил губернатор.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.