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19:54, 30 мая 2019 312
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Рязанская область получит 60 миллионов на создание «фабрики процессов»

Рязанская область получит 60 миллионов на создание «фабрики процессов»

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанская область получит 60 миллионов рублей из федерального бюджета на создание «фабрики процессов» — обучающей площадки, где используется имитация реального производства. Об этом рассказал глава региона Николай Любимов во время форума «Промышленность: перспективы развития» в четверг, 30 мая.

Деньги выделили в конце апреля. Их направят на обеспечение деятельности Регионального центра компетенций и привлечения консультантов для работы на предприятиях.

Также Любимов упомянул, что Рязанская область вошла в число 16 регионов, где реализуется национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». По его словам, в него до 2024 года вовлекут около сотни предприятий региона.

«За первые три года их производительность должна вырасти не менее чем на 30%", — заявил губернатор.


© RZN.info

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