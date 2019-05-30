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19:41, 30 мая 2019 64
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Губернатор призвал рязанских предпринимателей проявлять инициативу

Губернатор призвал рязанских предпринимателей проявлять инициативу

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Николай Любимов призвал предпринимателей проявлять инициативу в развитии промышленности. Губернатор Рязанской области встретился с бизнесменами в четверг, 30 мая.

Участники форума «Промышленность: перспективы развития» обсудили механизмы бережливого производства, поддержки крупных промышленных предприятий, а также малого и среднего бизнеса.

Специалисты рассказали о мерах поддержки «Корпорации развития Рязанской области», «Рязанского центра поддержки экспорта», «Центра бережливого производства Рязанской области» и других.

В своем выступлении Любимов отметил, что вместе с традиционными для Рязанской области отраслями в регионе развивается производство мебели, лекарств, резин и пластмасс, а также стройматериалов.

«Очень хочется, чтобы в будущем инициативы и предложения по промышленному развитию Рязанской области исходили не только от власти, но и от бизнеса. Мы ждем вашей активности, вовлеченности и неравнодушия», — сказал Любимов.

Кроме того, он заметил, что не нужно забывать о конкурентоспособности выпускаемой продукции. Так, по словам Любимова, продажи должны быть как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Губернатор отметил, что внедрение принципов бережливого производства требует изменения к использованию трудовых и материальных ресурсов.

По мнению руководителя «Центра бережливого производства Рязанской области» Оксаны Любимовой, необходимо пользоваться принципами бережливого производства для эффективного управления бизнесом.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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