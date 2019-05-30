В Рязани объявили конкурс на нового мэра

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани объявили конкурс на замещение должности главы администрации. Решение приняли в четверг, 30 мая.
Депутат Елена Волкова сообщила, что конкурс пройдет 6 сентября в 12 часов. Информация о начале приема заявок появится позже.
Ранее Сергей Карабасов
Исполнять обязанности мэра до назначения нового главы администрации будет Елена Сорокина.
Напомним, Сергей Карабасов являлся и.о. главы администрации с сентября 2017 года.
Отметим, прямые выборы мэра проходили в Рязани однажды в 1996 году. Тогда их выиграл Павел Маматов, который позже попал под следствие. С 2005 года областной центр отказался от выборов и стал заключать контракты с главами администрации.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ сараевском селе украли забор
|
cледующая новость →Депутаты приняли отставку Карабасова
Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.