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12:33, 30 мая 2019 843
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В Рязани объявили конкурс на нового мэра

В Рязани объявили конкурс на нового мэра

В Рязани объявили конкурс на замещение должности главы администрации. Решение приняли в четверг, 30 мая.

Депутат Елена Волкова сообщила, что конкурс пройдет 6 сентября в 12 часов. Информация о начале приема заявок появится позже.

Ранее Сергей Карабасов подал в отставку, которую приняли депутаты гордумы.

Исполнять обязанности мэра до назначения нового главы администрации будет Елена Сорокина.

Напомним, Сергей Карабасов являлся и.о. главы администрации с сентября 2017 года.

Отметим, прямые выборы мэра проходили в Рязани однажды в 1996 году. Тогда их выиграл Павел Маматов, который позже попал под следствие. С 2005 года областной центр отказался от выборов и стал заключать контракты с главами администрации.


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