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16:00, 3 мая 2019 4 215
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В массовой аварии с фурой в Михайловском районе погибли двое

В массовой аварии с фурой в Михайловском районе погибли двое

Фото: Pixabay.com

В среду, 1 мая, примерно в 3:35, в Михайловском районе произошла массовая авария. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, на 196-м километре трассы р22 «Каспий» 55-летний житель Москвы, управляя автомобилем Skoda Octavia, столкнулся с грузовиком «МАЗ» с полуприцепом, за рулем которого был 45-летний житель Михайловского района, после чего «МАЗ» по инерции продолжил движение и врезался в SsangYong.

После столкновения фура съехала в кювет.

В результате аварии водитель SsangYong погиб на месте, водитель автомобиля Skoda скончался в течение суток в больнице.

24-летняя пассажирка SsangYong госпитализирована. Водитель «МАЗ» не пострадал.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Позже с места происшествия появились фотографии.


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