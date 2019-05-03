Появились фотографии с места смертельной аварии на трассе под Рязанью

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Появились фотографии с места смертельного ДТП на трассе под Рязанью. Их опубликовали в соцсетях.
Напомним,
В результате аварии водитель SsangYong погиб на месте, водитель автомобиля Skoda скончался в течение суток в больнице. 24-летняя пассажирка SsangYong госпитализирована.
Водитель «МАЗ» не пострадал.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанец пожаловался на продолжающуюся засыпку озера «Дикой утки». Видео
|
cледующая новость →В субботу в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
«Доступная оптика» работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье с 10:00 до 18:00.