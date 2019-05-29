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14:17, 29 мая 2019 387
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Мосгорсуд поддержал отстранение Пашкевича от должности рязанского вице-мэра

Мосгорсуд поддержал отстранение Пашкевича от должности рязанского вице-мэра

Мосгорсуд поддержал отстранение Пашкевича от должности. В среду, 29 мая, на заседании рассмотрели апелляцию рязанского вице-мэра на решение Басманного суда.

Пашкевича временно отстранили от должности, но он обжаловал решение. Однако решение суда первой инстанции оставили без изменений.

Отметим, что на сайте рязанской администрации Пашкевич до сих пор числится руководителем аппарата.

Напомним, вице-мэра задержали в его рабочем кабинете и под конвоем доставили в столицу. Пашкевичу вменяют взятку в особо крупном размере по уголовному делу МП «Детское питание». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Срок его ареста истекает 5 июля.


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