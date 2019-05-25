В полиции рассказали подробности ДТП с мотоциклистом около центрального автовокзала.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В полиции рассказали подробности
В субботу, 25 мая, в 9:50 на Московском шоссе, вблизи дома 12б, по предварительным данным, 31-летний рязанец, управляя автомобилем Volkswagen Polo совершил столкновение с мотоциклом Suzuki Desperado, под управлением 39-летнего жителя областного центра.
В результате ДТП мотоциклист доставлен в медицинское учреждение.
По факту происшествия проводится проверка.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Александро-Невском столкнулись две легковушки, пострадали шесть человек
Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.