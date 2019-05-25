Полиция опубликовала фото с места ДТП с автоцистерной под Рязанью

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
Пресс-служба регионального УМВД обнародовала фото с места ДТП под Рязанью, в котором столкнулись автоцистерна и Lada Granta.
Авария
Как рассказал RZN.info очевидец происшествия, водитель автоцистерны уснул за рулем. В ДТП
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Рязани выбрали победителя девятого областного фестиваля «Во!СемьЯ!»
Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.