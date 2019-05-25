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21:46, 25 мая 2019 617
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Полиция опубликовала фото с места ДТП с автоцистерной под Рязанью 1

Полиция опубликовала фото с места ДТП с автоцистерной под Рязанью

Фото: УМВД по Рязанской области

Пресс-служба регионального УМВД обнародовала фото с места ДТП под Рязанью, в котором столкнулись автоцистерна и Lada Granta.

Авария произошла вечером в пятницу, 24 мая, на трассе под Рязанью со стороны Михайлова.

Как рассказал RZN.info очевидец происшествия, водитель автоцистерны уснул за рулем. В ДТП пострадал один человек.


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