Под Рязанью столкнулись «Гранта» и автоцистерна, пострадали пять человек

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Вечером в пятницу, 24 мая, на трассе под Рязанью со стороны Михайлова толкнулись Lada Granta и автоцистерна Scania. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло около поворота на село Мушкавато. В аварии пострадали пять человек, которые ехали в Lada Granta.
Как рассказал RZN.info очевидец происшествия, водитель автоцистерны уснул за рулем.
Одного из пассажиров спасатели вырезали из машины, он находится в больнице. Остальные отделались легкими ссадинами, им оказали медпомощь на месте.
На месте происшествия работает полиция.
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