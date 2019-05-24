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21:32, 24 мая 2019 1 971
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Под Рязанью столкнулись «Гранта» и автоцистерна, пострадали пять человек

Под Рязанью столкнулись «Гранта» и автоцистерна, пострадали пять человек

Вечером в пятницу, 24 мая, на трассе под Рязанью со стороны Михайлова толкнулись Lada Granta и автоцистерна Scania. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло около поворота на село Мушкавато. В аварии пострадали пять человек, которые ехали в Lada Granta.

Как рассказал RZN.info очевидец происшествия, водитель автоцистерны уснул за рулем.

Одного из пассажиров спасатели вырезали из машины, он находится в больнице. Остальные отделались легкими ссадинами, им оказали медпомощь на месте.

На месте происшествия работает полиция.


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