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8:23, 24 мая 2019 1 181
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В рязанской поликлинике №14 сменился главный врач

В рязанской поликлинике №14 сменился главный врач

В рязанской поликлинике №14 сменился главный врач. Об этом написал интернет-портал uzrf.ru.

Виктор Коновалов покинул этот пост в связи с истечением срока контракта. Он проработал с марта 2018 года.

Исполняющей обязанности главного врача поликлиники №14 назначена заместитель главного врача по медчасти Людмила Козлова.

Городская поликлиника № 14 расположена в одном из старейших зданий Рязани, являющимся памятником архитектуры федерального значения. В начале XIX века здесь располагалась Губернская больница.

В феврале 2019 года появилась информация о том, что здание хотят отреставрировать.


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