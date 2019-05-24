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В рязанской поликлинике №14 сменился главный врач. Об этом написал интернет-портал
Виктор Коновалов покинул этот пост в связи с истечением срока контракта. Он проработал с марта 2018 года.
Исполняющей обязанности главного врача поликлиники №14 назначена заместитель главного врача по медчасти Людмила Козлова.
Городская поликлиника № 14 расположена в одном из старейших зданий Рязани, являющимся памятником архитектуры федерального значения. В начале XIX века здесь располагалась Губернская больница.
В феврале 2019 года появилась
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.