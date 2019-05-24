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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В пятницу, 24 мая, в Рязани открыли штаб-квартиру форума древних городов. Он разместился на улице Почтовой на базе туристского информационного центра.
Церемония началась с колокольного перезвона и перелива гуслей. Для гостей подготовили открытки с работами участников «
Напомним, форум древних городов
В период его проведения правительство Рязанской области подписало два
На открытии посольств древних городов рязанцы
В этом году на форум
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.