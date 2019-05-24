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17:30, 24 мая 2019 317
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В Рязани открыли штаб-квартиру форума древних городов

В Рязани открыли штаб-квартиру форума древних городов

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В пятницу, 24 мая, в Рязани открыли штаб-квартиру форума древних городов. Он разместился на улице Почтовой на базе туристского информационного центра.

Церемония началась с колокольного перезвона и перелива гуслей. Для гостей подготовили открытки с работами участников «ФотоФорума древних городов».

Напомним, форум древних городов впервые провели в Рязани в 2018 году.

В период его проведения правительство Рязанской области подписало два соглашения о сотрудничестве, на Лыбедском бульваре работал научно-образовательный лекторий.

На открытии посольств древних городов рязанцы исполнили народные танцы разных стран, а также попробовали блюда иностранных шеф-поваров.

В этом году на форум приедут представители Испании, Болгарии, Каира и Алеппо


© RZN.info

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