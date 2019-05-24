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14:13, 24 мая 2019 272
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На форум древних городов в Рязань приедут представители из Каира и Алеппо

На форум древних городов в Рязань приедут представители из Каира и Алеппо

На форум древних городов в Рязань приедут представители из Каира и Алеппо. Об этом сообщил туристический портал Рязанской области.

Кроме вышеперечисленных на международный форум приедут:

  • Кэлэрашь (Республика Молодова);
  • Бендеры (Приднестровская Молдавская Республика);
  • Ниш (Сербия);
  • Муратпаша (Турция);
  • Мезитли (Турция);
  • Гюмри (Армения);
  • Горис (Армения);
  • Эстергом (Венгрия);
  • Уси (Китай);
  • Коимбра (Португалия).

Источник отмечает, что это не полный список и он еще может дополняться.

Ранее появилась информация, что на форум древних городов в Рязань приедут театральные коллективы из Испании, Болгарии и Кипра.

Напомним, форум древних городов впервые провели в Рязани в 2018 году. В период его проведения правительство Рязанской области подписало два соглашения о сотрудничестве, на Лыбедском бульваре работал научно-образовательный лекторий. На открытии посольств древних городов рязанцы исполнили народные танцы разных стран, а также попробовали блюда иностранных шеф-поваров.


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