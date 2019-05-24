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На форум древних городов в Рязань приедут представители из Каира и Алеппо. Об этом сообщил туристический
Кроме вышеперечисленных на международный форум приедут:
Источник отмечает, что это не полный список и он еще может дополняться.
Ранее появилась информация, что на форум древних городов в Рязань
Напомним, форум древних городов
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