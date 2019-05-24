Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:10, 24 мая 2019 495
 0    0

Суд отстранил от должности рязанского вице-мэра Пашкевича, но он обжаловал решение

Суд отстранил от должности рязанского вице-мэра Пашкевича, но он обжаловал решение

Суд отстранил от должности рязанского вице-мэра Сергея Пашкевича, но он обжаловал решение. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия об отстранении Пашкевича от должности еще 9 апреля. Жалобу на решение рассмотрят в понедельник, 27 мая, в Мосгорсуде.

Отметим, что на сайте рязанской администрации Пашкевич до сих пор числится руководителем аппарата.

Напомним, вице-мэра задержали в его рабочем кабинете и под конвоем доставили в столицу. Пашкевичу вменяют взятку в особо крупном размере по уголовному делу МП «Детское питание». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Срок его ареста истекает 5 июля.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Транспортный триллер с непонятной развязкой. Читательницу RZN.info поразили непомерные аппетиты страховой компании

Транспортный триллер с непонятной развязкой. Читательницу RZN.info поразили непомерные аппетиты страховой компании 1

В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:16, 16 мая 2019 39 849
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
19:59, 16 мая 2019 23 323
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
12:26, 15 мая 2019 21 011
В Рязани десятилетний школьник застрелил одноклассника
19:23, 16 мая 2019 18 178
Рязанские следователи начали проверку строительства «площадки-призрака» после поручения главы СК 8
16:42, 12 мая 2019 17 398
Вдова Доренко опубликовала документы о его диагнозе
Все новости
Форум