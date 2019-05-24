Суд отстранил от должности рязанского вице-мэра Пашкевича, но он обжаловал решение

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Суд отстранил от должности рязанского вице-мэра Сергея Пашкевича, но он обжаловал решение. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия об отстранении Пашкевича от должности еще 9 апреля. Жалобу на решение рассмотрят в понедельник, 27 мая, в Мосгорсуде.
Отметим, что на
Напомним, вице-мэра
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