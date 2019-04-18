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14:32, 18 апреля 2019 195
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На форум древних городов в Рязань приедут театральные коллективы из Испании, Болгарии и Кипра

На форум древних городов в Рязань приедут театральные коллективы из Испании, Болгарии и Кипра

Фото: Pixabay.com

На форум древних городов в Рязань приедут театральные коллективы из Болгарии, Испании, Кипра, Беларуси, Армении, Узбекистана и других стран мира. Об этом сообщает сайт правительства региона.

Один из самых известных творческих коллективов Болгарии, удостоенный награды Кирилла и Мефодия Первой степени, Пловдивский государственный театр кукол представит спектакль «Вграждане».

Уличный театр Zero en conducta из Барселоны покажет спектакль «Allegro Ma Non Troppo» («Быстро, но не слишком»).

Белорусский государственный академический театр юного зрителя покажет в Рязани «Белорусские водевили» по пьесам «Михалка» Братьев Далецких и «Микитов лапоть» Михася Чарота.

Второй международный форум древних городов пройдет в Рязани с 14 по 18 августа.


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