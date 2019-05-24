Из главного корпуса РГУ эвакуировали 300 человек

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В пятницу, 24 мая, из главного корпуса РГУ из-за пожарной тревоги
В ведомстве отметили, что возгорания не было. На месте произошло короткое замыкание в электрощитке.
На место выезжали восемь расчетов и 32 человека личного состава.
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